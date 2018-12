Ontsnapt aan de armoede van de Schilderswijk

‘Vier jaar geleden begon mijn leven pas echt. Eindelijk liefde, eindelijk aanrakingen. Dit leven is me op het lijf geschreven: bijzondere mensen, creativiteit, veel muziek. Het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt.’



Joke van Ruth viert haar 18de verjaardag als ze het bovenstaande allemaal zo tot zich laat doordringen. Ze was als de middelste in een gezin van elf kinderen opgegroeid in de Schilderswijk. In armoede, zowel geestelijk als materieel.



Maar op een dag werd dus alles anders. Namelijk op de dag waarop ze bij thuiskomst in de bovenwoning aan de Hoefkade een vrouw aan tafel zag zitten die ze kende van de televisie. En die vrouw vroeg of ze als kindermeisje bij haar wilde komen werken. Zo verruilde Joke van Ruth het veen voor het zand. En kwam ze terecht in het gezin van het acterende echtpaar Jules Croiset en Sonja Brill.