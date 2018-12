‘Ontvoerders’ Bulgaarse wietknipsters blijven in cel

Muharrem K. dacht dat de knipsters achter de wietdiefstal zaten. Hij ontvoerde hen en hield hen vast in Schiedam . Ze werden geboeid en kregen proppen wc-papier in de mond. De ontvoerders zouden hebben gedreigd de knipsters af te slachten, bedreigden hen met een vuurwapen, messen en hakbijl. Eén van slachtoffers zou ook zijn verkracht, maar durft uit angst voor represailles daarvan, volgens de aanklager, geen aangifte te doen. ,,Als jullie proberen te vluchten schiet ik jullie neer. We hakken jullie hoofden af en snijden jullie aan stukken”, zouden de vrouwen te horen hebben gekregen.

Doodsbang

Eén knipster meldde haar ontvoerders dat ze de gestolen softdrugs kon terugbrengen, waarop ze werd vrijgelaten en schakelde vervolgens de politie in. Van de vijf verdachten zijn uiteindelijk alleen de Hagenaar en Rotterdammer opgepakt, terwijl ze de vrouwen bij een metrostation vrij wilden laten. De voortgang van de rechtszaak gaat traag, omdat het justitie grote moeite kost om de inmiddels naar hun vaderland vertrokken slachtoffers in de Rotterdamse rechtbank te laten getuigen over de martelingen. ,,Ze zijn doodsbang om naar Nederland te komen. Familie van één van de slachtoffers is door kennissen van verdachten 10.000 euro geboden om belastende verklaringen in te trekken,’’ aldus de aanklager.