Ontwerper IJspaleis stopt na beschuldigingen van seksueel wangedrag

PvdA vreest megabezui­ni­ging op jeugdzorg

17:09 De Haagse PvdA is ‘zeer verontrust’ over een dreigende megabezuiniging op de Haagse jeugdzorg. Volgens raadslid Mikal Tseggai legt het stadsbestuur de verantwoordelijkheid voor de grote financiële tekorten in de Haagse jeugdhulp volledig op het bordje van de zorgaanbieders.