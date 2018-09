Ontwerper Munie door slijk gehaald om koop pand: 'Ik was er gewoon sneller bij'

Nee, hij heeft niet altijd handig gehandeld. Ontwerper Omar Munie, vooral bekend van zijn bijzondere tassen, werd in augustus hard op de vingers getikt door de gemeente Den Haag. In zijn pand aan het Noordeinde waren mensen in een naai-atelier aan het werk. En daar had de Hagenaar, die antikraak in het pand zat, niet de juiste vergunning voor.



En dat werkt niet in het voordeel als je al onder vuur ligt. Terecht of niet: sinds zijn plan om het kapitale pand De Rijnstroom aan het Noordeinde aan te schaffen zo’n vier maanden eerder naar buiten kwam, regent het verdachtmakingen.



Het begint in mei met een pittig stuk in De Telegraaf. De strekking: Omar Munie krijgt het gewilde en luxe pand onderhands aangeboden en dus worden andere gegadigden buitenspel gezet. Ook zou de ontwerper het kapitale pand voor een ‘prikkie’ kunnen kopen: 1,7 miljoen euro, waar de in het artikel opgevoerde vastgoedbronnen de waarde al gauw op het dubbele schatten. Er is zelfs een kandidaat-koper die best een hoger bedrag had willen bieden voor het pand: G. de Graaff Sigaren en Chocolade.