Ontwerpers zetten tanden in verbouwing Binnenhof

Toeristen genieten van kleurrijke Japanse Tuin

14:23 Deze fraaie week wisten velen de Japanse Tuin in Den Haag weer te vinden. De kwetsbare tuin op landgoed Clingendael is jaarlijks maar een paar weken open voor het publiek, dus het is een drukte van belang in de tuin. De najaarsopening duurt nog tot en met 29 oktober.