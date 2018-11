De verbouwing van het rijksmonument is al tijden een enorm twistpunt tussen de bedenker ervan en een omwonende die met stukken uit 1919 in de hand de verbouwing tot woningen wil tegenhouden. De ruzie is al eens zo hoog opgelopen dat de politie erover is geïnformeerd. Ook andere omwonenden zijn het geruzie over het pand meer dan zat.



De transitie van het Berlagehuis is een idee van de Haagse vastgoedman Bakker. Hij ging ervoor in zee met Vorm Vastgoed in Papendrecht. Bakker was deze zomer al bang dat door het getouwtrek de vertraging van de verbouwing zo lang zou gaan duren dat Vorm zich zou terugtrekken.