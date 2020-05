Onvermoeibare Mien verkocht vlees altijd met de grootste glimlach

Mien Scholtes-van Veen (5 juli 1929 - 19 april 2020) was de achtste, van negen kinderen, in een groot katholiek gezin in Poeldijk. Haar vader was veehandelaar waardoor er tijdens de oorlog evengoed te eten was. Toch kwam Mien niet ongeschonden door de oorlog. Niet alleen de spanning van het clandestien slachten op het plaatsje achter het huis zou ze zich later voor de geest halen. Ze was vijftien toen ze met spoed naar het Westeinde ziekenhuis in Den Haag vervoerd moest worden vanwege een acute blindedarmontsteking. Op ziekenbezoek gaan was bijna onmogelijk in 1944. Waardoor Mien, twee weken na haar blindedarmoperatie, pas thuis hoorde dat haar vader aan een hartaanval was overleden en inmiddels was begraven.