Onverwacht succes: ‘Haagse’ strip over Israël gaat hele wereld over

Ambassadeur Aviv Shir-On zegt, een paar dagen voor zijn pensioen, dat hij het succes van het stripboek ‘verbazingwekkend’ vindt. En oud-radiomaker André Diepenbroek, nu woordvoerder van de ambassade en bedenker en schrijver van het stripboek, is nog verbaasd over de bestsellerstatus die de strip kreeg. ,,Ik had oprecht nooit gedacht dat het zo’n hoge vlucht zou nemen. Ik ben er echt heel blij mee.”



Het stripboek Tel Israël gaat over het ontstaan van de joodse staat en werd vorig jaar uitgegeven ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van die staat.



De eerste druk was in een flits uitverkocht. En inmiddels gingen er in Nederland al 20.000 over de toonbank en is de 2de druk nagenoeg op.