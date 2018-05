Onwel geworden vrouw gaat ambulancepersoneel te lijf

De hulpdiensten werden vannacht opgetrommeld voor een onwelwording in Scheveningen. Daar troffen zij een vrouw aan die op de grond lag en niet meer aanspreekbaar was. Ze werd op een brancard een ambulance in gereden waar ambulancepersoneel kon kijken wat de vrouw mankeerde.



Toen zij bijkwam, ging het echter helemaal mis. Ze werd agressief en mishandelde het ambulancepersoneel dat haar verzorgde. De enige agent die nog ter plaatse was, schakelde direct zijn collega's in. Bij de aanhouding verzette ze vervolgens zich hevig.



Ze is overgebracht naar het politiebureau. Het ambulancepersoneel doet aangifte van mishandeling tegen de agressieve vrouw. Ze wordt vandaag gehoord.



