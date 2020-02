‘Onze Haagse taal zorgt steevast voor misverstanden bij buitenstaanders’

Van wieg tot graf Klanten stonden op maandag al in rij voor rodekool met appeltjes van vrolijke groente­vrouw van het Bezuiden­hout

17 februari Haar fruitmanden waren pronkstukken. Voor haar rodekool met appeltjes stonden ze in de rij. Met haar warmte en vrolijke natuur was ze de spil van de Van Heutszstraat. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Truus Verhoek-Harland (12 november 1926 - 14 januari 2020).