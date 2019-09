Onze politici reizen naar Drenthe of stappen op de vuilniswagen om een beeld recht te zetten

Een week na afloop van het zomerreces van de Haagse gemeenteraad is de toon gezet. Wethouder Richard de Mos reisde gisteren af voor een bezoek aan Drenthe, omdat hij eerder op de radio zei dat hij daar nog niet dood gevonden wilde worden.



Zijn collega Liesbeth van Tongeren maakte een paar dagen eerder kennis met de vuilnismannen waar ze al een jaar leiding aan geeft, omdat de aanhoudende vervuiling van de stad na een paar twitterberichten van Groep de Mos nu ook haar aangerekend kunnen worden. Waar De Mos verantwoordelijk is voor het zwerfvuil, moet zij zorgen voor tijdig geleegde bakken. Het was een weinig verheffende vertoning: Groep de Mos die coalitiegenoot GroenLinks via sociale media de maat nam.



Maar er is meer. Toen Richard de Mos deze week bekendmaakte dat hij - geheel terecht - terugkomt op zijn voornemen om een aantal lindes op het Noordeinde te kappen, aarzelde hij geen moment om weer een andere politicus, in dit geval Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij, aan te wrijven, dat hij deze stap in zijn tijd niet durfde te zetten.