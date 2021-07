‘Onze’ reddingsbrigades met spoed naar Limburg om te helpen: ‘Deze hoge waterstand is uitzonderlijk’

Daphne Smit, woordvoerder bij de reddingsbrigade ‘s-Gravenzande, is momenteel in Valkenburg. ,,We zijn nu vooral bezig met mensen evacueren uit huizen die te laag staan. Het is echt een bizarre situatie, die niet vaak voorkomt.”



Mensen worden uit hun huizen gehaald en met diepladers, tractoren of legertrucks naar het droge gebracht. ,,De meesten mensen die we redden zijn gelukkig rustig, maar sommigen ook verdrietig. Heel logisch.”



Een tweede ploeg uit ‘s-Gravenzande is momenteel onderweg. ,,We blijven hier voorlopig. Het is de bedoeling dat we in ploegendiensten gaan werken.”



De laatste keer dat de reddingsbrigade moest uitrukken voor zo’n ramp situatie was 1995. Een deel van haar ploeg maakte dat ook al mee. ,,Wel in een andere functie, maar ze wisten dus een klein beetje wat ze te wachten stond. Voor anderen van ons is het allemaal juist heel erg nieuw.”