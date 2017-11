‘Onzinnig’ duur kaartje goedkoper, maar hondenbelasting blijft staan

Het voorstel van de democraten om ook de hondenbelasting en de toeristenbelasting af te schaffen krijgt geen steun van de andere partijen. Wethouder van financiën, Bianca Bremer, heeft er zelfs een winstwaarschuwing over uitgedaan en geadviseerd geen steun te geven aan de de motie van D66 om de drie lokale belastingen te schrappen. Bremer is wel onder de indruk van de financiële ‘puzzel’ die indiener Arnoud Breedijk heeft gemaakt om het gebrek aan inkomsten te dekken. ,,Maar het potje ‘onvoorzien’ dat u noemt, is oneigenlijk gebruik van dat potje’’, zegt Bremer.

Tegenvallers

Totaal onverwacht moet er bovendien ruim een half miljoen extra komen voor het Kulturhus dat in Stompwijk, onderdeel van L’dam-Voorburg, wordt gebouwd. In het pand aan de Doctor van Noortstraat komen het Dorpshuis, een basisschool, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de Bibliotheek aan de Vliet. Tot ontsteltenis van met name VVD-raadslid Tom Overmeire lijken de financiële bouwrisico’s niet goed afgedekt. Volgens wethouder Bremer gaat het om ‘onvoorziene, maar goed uitlegbare kosten’. ,,Daarvoor is jaarlijks 18.000 euro ruimte in de begroting.’’ Bremer heeft gezegd nog op het onderwerp terug te komen. Duidelijk is al wel dat de heipalen op zijn en dat nieuwe heipalen ‘duurder zijn in aanschaf’.