Ooggetuige: Politie volgde autokaper met 'Zoek mijn iPhone'-functie

Hij vroeg de eigenaresse van de gekaapte auto of zij haar telefoon bij de hand had, maar deze lag nog in de gekaapte auto. Toen kreeg hij een slimme ingeving. ,,We hebben haar iPhone opgezocht via de 'Zoek mijn iPhone-functie' op mijn telefoon. Die heb ik vervolgens aan de politie gegeven, zodat zij hun collega's konden waarschuwen en eenheden naar de juiste plek konden sturen. Via de portofoon van de agenten hebben we alles horen gebeuren."