Ooievaar speelt kat-en-muisspel met brandweer in afvalloods

De afvalverwerkers zien regelmatig meeuwen naar binnen sluipen om door het afval te kunnen vroeten. Een ooievaar hadden ze echter nog nooit gezien. Het grote gevleugelde dier had zijn toevlucht gezocht in een veertien meter hoge buis bij het plafond, schrijft de Haagse dierenambulance op haar website.



Nadat de ooievaar na drie dagen nog steeds niet naar buiten was geweest werden vrijwilligers Julia en Janneke van de dierenambulance naar de afvalloods gestuurd. ,,De ooievaar was duidelijk gestrest en kon niet op de locatie blijven. Dus schakelden wij de hulp in van de brandweer.” Samen met de spuitgasten werd aan een strategie gewerkt. ,,Als we met de stijglift naar de ooievaar toe zouden gaan, zou het dier simpelweg tien meter verderop gaan zitten op een andere buis. Dit zou niet werken.”