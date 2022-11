Ooit begon het als ambtenarenclub, nu zijn ze het langst spelende jazzorkest: ‘We zijn een soort familie’

met video Harry van de AH-reclame keert als geboren Hagenaar terug naar stad waar hij ‘meeste wortels heeft’

Harry Piekema is vooral bekend als ‘bedrijfsleider’ in de commercials van Albert Heijn die tot een paar jaar geleden dagelijks waren te zien op tv. Maar wat veel mensen niet weten is dat de al jaren in Amsterdam wonende acteur geboren is in Den Haag. Ook al woonde hij er maar tot zijn zesde, het is de stad waar hij nog steeds ‘de meeste wortels heeft’.

