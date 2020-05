Ook agent en mantelzorger kunnen nu worden getest op coronavirus

GGD Haaglanden gaat vanaf vandaag de test op het coronavirus beschikbaar stellen voor meer doelgroepen. Mantelzorgers, medewerkers in het openbaar vervoer, politie en in de dagbesteding, opvang en jeugdhulp kunnen bij klachten langskomen bij de testlocatie in Pijnacker-Nootdorp.

In juni kunnen alle inwoners in de regio met klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts getest worden op corona. Voorlopig is er een capaciteit van zo'n 800 testen per dag, meldt een woordvoerder.

De uitbreiding van testen is nodig om het virus nu en in de komende tijd onder controle te krijgen en te houden, meldt GGD Haaglanden. Ook het uitvoeren van bron- en contactonderzoek is hierin van groot belang.

Klachten

In het geval van een besmetting begint de GGD een bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat contacten van de patiënt binnen 24 uur worden benaderd door de GGD om na te gaan of zij ook klachten hebben. ,,Dan kunnen we hen ook testen.”