Ook alle vrijwilligers in de zorg zijn goud waard en onmisbaar: ‘De waardering is zó groot’

Het eerste wat bij me opkomt: bent u niet bezorgd over uw eigen gezondheid?

,,Ik ben van nature optimistisch. En we dragen een mondkapje en nemen alle maatregelen in acht. Tot december bracht ik tussen de middag de maaltijden naar bewoners. Dan weet je wat ze lekker vinden en probeer je ze wat extra te verwennen. Zonodig sta ik ook als gastvrouw aan de deur. Dit is zulk dankbaar werk.”



,,Je bouwt een band op met de bewoners. Eén persoon at, tot nu toe, altijd op de eigen kamer, maar wilde eigenlijk wel beneden in de grote zaal eten. Met een andere bewoner aan een tafel. Om het anoniem te houden spreek ik van hij/zij. Voordat hij/zij dat besloot, wilde hij/zij eerst met mij overleggen of ik dat erg vond. Uiteraard heb ik gezegd dat dat geen probleem is en dat ik zoiets alleen maar toejuich. Het is juist goed om onder de mensen te komen.”