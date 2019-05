Ook als je jong bent, moet je weten dat je je moet gedragen in publieke ruimtes

In één week zijn een zwembad en een bioscoop ontruimd omdat jonge mannen zich misdroegen. Een badmeester raakte gewond en bioscoopbezoekers komen nu nog bij van de schrik. In het Hofbad in Ypenburg gingen jongens met elkaar op de vuist. Badmeesters die tussenbeide kwamen moesten het ontgelden. Een van de jongens had een vlindermes bij zich.



Twee jaar geleden werd de toegangscontrole van alle Haagse zwembaden al aangescherpt na ruzie in het Zuiderparkzwembad. Alle zwemmers moeten nu een pasje hebben. Badmeesters zijn goed geïnstrueerd. Maar toch ging het weer fout.



Ook personeel van bioscopen weet wat er gedaan moet worden bij verdachte situaties. Ook dat is niet voor niets, agressie komt ook in bioscopen voor. En bepaald niet alleen op het witte doek. Bij de bioscoop aan het Spui waren het jongens die zich verdacht gedroegen in de filmzaal.



Voor het lastigvallen van andere bezoekers is in beide gevallen geen excuus. Vervelende mannetjes vergalden een leuke avond van anderen en joegen hen zelfs schrik aan.