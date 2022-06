Ook arbeidsmigranten uit Oekraïne willen leefgeld van Den Haag: gemeente stuurt brandbrief naar ministers

met video Marine dringend op zoek naar nieuw personeel voor onderzeebo­ten: ‘Héél uitdagend’

Varen op een onderzeeër is de ultieme, maar voor velen onbereikbare jongensdroom. Dat zou je denken tenminste. De marine is dringend op zoek naar nieuw personeel en geeft daarom een uniek kijkje in de Zijner Majesteits Zeeleeuw, die ligt aangemeerd in de Scheveningse haven.

18 juni