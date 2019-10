Ook autoverhuurders zijn aso's in trouwstoet zat: ‘Ze jagen elkaar allemaal op, het wordt steeds gekker’

‘Ellende, gedoe en gezeur’, zo vat de eigenaar van 123 Trouwauto in Maasdijk zijn ervaringen met Turkse en Marokkaanse trouwerijen samen. De ondernemer, die niet met zijn naam in de krant wil, is het zo zat dat hij heeft besloten niet meer in zee te gaan met Turkse en Marokkaanse echtparen die een trouwstoet willen organiseren. ,,Vrijwel in elke stoet wordt asociaal rijgedrag vertoond. Bestuurders halen links en rechts in, blijven maar toeteren of remmen juist plotseling keihard op de snelweg. Ze bepalen zélf de regels: levensgevaarlijk.”



Alleen bij hoge uitzondering gaat het bedrijf nog in op een verzoek van een Turks of Marokkaans stel. ,,Onder voorwaarde dat onze eigen chauffeurs achter het stuur zitten.”