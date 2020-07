Ook bij uitpuffende zeehonden: afstand houden

Vorige week was het opnieuw raak. Een vermoeide zeehond die lag uit te puffen op het strand bij Kijkduin. In een mum van tijd had zich al een groep nieuwsgierigen om het dier verzameld. De reddingsbrigade besloot de Haagse Dierenambulance te waarschuwen.

Anouk Korporaal van de Dierenambulance: ,,De zeehond wilde uitrusten, maar werd hoe langer hoe meer gestrest. De rust werd hem door de mensen niet gegund. En terug het water in durfde hij ook niet met al die drukte om zich heen.” Het dier is nagekeken door medewerkers van de ambulance en was verder gezond. Daarom is hij naar een rustiger stuk strand gebracht, waar hij nog even in de gaten is gehouden.

Banaanhouding

De dierenambulance ziet steeds vaker zeehonden op de stranden, omdat het goed gaat met dieren in de Noordzee. Om problemen te voorkomen wordt strandgangers gevraagd om 25 meter afstand te bewaren en honden aan de lijn te houden. Het voorkomt stress bij de zeehonden. Korporaal: ,,Daarbij zijn het wilde dieren en kunnen ze lelijk bijten, ook naar kinderen en honden.”

Ze benadrukt ook om de zeehonden niet terug de zee in te jagen. ,,Want ze rusten niet voor niets uit. Zeehonden die in een zogeheten banaanhouding liggen, zijn over het algemeen gezond. Als er een bloedend, gewond of hoestend beestje op het strand ligt, of eentje die helemaal plat ligt, dan kan de dierenambulance gebeld worden.”