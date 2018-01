'Ook buschauffeurs moeten het recht krijgen om naar de wc te gaan'

De aanblik op het busplatform bij Den Haag Centraal doet bijna surrealistisch aan. Niks ronkende motoren van komende en gaande streekbussen, maar ook geen drommen vergeefs wachtende reizigers.

Degenen die zich hier aan het einde van de ochtend bij de haltes melden, laten zich in alle rust door HTM-medewerkers voorlichten over alternatieve routes in de richting van hun eindbestemming.

Of ze veranderen desnoods van reisdoel, zoals in het geval van Jacinda en Erik Grabas, twee jonge Canadezen die op weg dachten te zijn naar het Louwman Museum, op de grens van Den Haag en Wassenaar. Het zit er niet in: ze zouden daarvoor aangewezen zijn op een buslijn van een van de twee maatschappijen (Connexxion en Arriva) die deze dag niet rijden in de hoop zodoende betere arbeidsvoorwaarden te kunnen afdwingen.

Uitstapje

Maar Jacinda en Erik (Nederlandse voorouders inderdaad) laten zich niet gek maken. Dan maar geen museum voor historische auto's, koetsen, en motorfietsen tijdens hun uitstapje vanuit hun vakantieadres in Amsterdam. In plaats daarvan gaan ze naar 'Meedoerodem.' Ofwel Madurodam.

Quote Het is zoals het is. Ik heb geen haast. En ik heb wel begrip voor die stakende chauffeurs Richard Vink (23)

De dingen gelaten nemen zoals ze zijn is overigens niet voorbehouden aan Canadezen; ook Richard Vink(23) uit Castricum verzet zich niet tegen de loop der dingen. ,,Het is zoals het is’’, zegt hij tijdens zijn tussenstop richting Voorburg. ,,Ik heb geen haast. Bus 28 van HTM gaat ook die kant op, heb ik me laten vertellen. En ik heb wel begrip voor die stakende chauffeurs.’’

Dat begrip hebben ze trouwens ook bij HTM. ,,Natuurlijk geef ik mijn collega’s van Connexxion en Arriva groot gelijk’’, zegt Dick van de Merwe vanuit zijn chauffeursstoel bij de halte op CS. ,,Zij hebben na een rit van anderhalf uur precies vier minuten tijd om bijvoorbeeld even naar de wc te rennen. Als je dan pech hebt en in de spits vast komt te zitten, ga je die wc niet eens halen. En moet je je plas nog eens anderhalf uur ophouden. Dat kan toch niet? Ook de ‘jongens van de streek’ moeten het recht krijgen om naar de wc te gaan.’’

Collega’s

Van de Merwe weet waarover hij het heeft. Vorig jaar heeft hij met zijn HTM-collega’s ook een dag het bijltje erbij neergegooid om onder meer ruimere pauzes af te dwingen. Met als resultaat nu zowel een verminderde werkdruk als een verminderde blaasdruk. ,,En dat gun ik iedereen’’, zegt hij terwijl hij lachend de deur dichttrekt en aan zijn volgende ritje begint.