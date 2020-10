Ook Café Bistro Jules moet dicht: ‘Nou, vanavond is het laatste avondmaal’

,,Vanavond is het laatste avondmaal’’, zegt Michel Groenenberg met een wat wrange glimlach. De uitbater van Café Bistro Jules aan de Koningin Emmakade neemt deze dinsdagmiddag alvast een voorschot op de persconferentie van premier Rutte. ,,We gaan twee weken dicht, daar ga ik vanuit.’’

Althans voorlopig. In maart sloot de horeca vanwege corona ook eerst drie weken de deuren, maar dat werden er uiteindelijk elf. Groenenberg en partner Margot Juray hielden hun zaak op de rand van het Regentessekwartier en het Zeeheldenkwartier zo goed en kwaad als het ging draaiende met luxueuze afhaalmaaltijden die gretig aftrek vonden.

,,Ik maak me geen zorgen over de toekomst’’, zegt Michel Groenenberg beslist. ,,maar gemakkelijk is het natuurlijk niet. Alles wat we de afgelopen 2,5 jaar hebben opgebouwd is wel weg. Ik heb niks afbetaald aan mijn zaak.’’ De restaurateur en sommelier is geen klager. Hij is ook geen tegenstander van het kabinet. Wel baalt hij dat de inperking van corona wel eenzijdig op het bordje van de horeca wordt gelegd. ,,Zeker de cafés hebben al enorm te lijden gehad.’’

Lockdown

Dat de horeca nu weer dicht moet, kan best, maar dan had de restauranteigenaar de rest van de samenleving graag zien volgen. ,,Als we met z’n allen een echte lockdown doen, dan hebben we de grootste kans op herstel. Een grotere kans, dan als we alleen de horeca weer sluiten.’’

Op de dag dat de premier de nieuwe corona-maatregelen kenbaar zal maken, is het druk bij BistroJules. ,,De hele buurt is vandaag zo’n beetje langs gekomen’’, zegt Groenenberg. ,,Om ons nog een keer te supporten, denk ik. En om zelf nog één keer lekker te kunnen lunchen.’’

Na vanavond is het voorlopig klaar. Groenenberg heeft ook geen bestellingen meer gedaan. In maart bleef hij zitten met zo’n tweeduizend euro aan eten die hij vervolgens uitdeelde in de buurt ,,Ik ben wel weer bezig met de take away. Daar heb ik het met mijn chef uitgebreid over gehad.’’