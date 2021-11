Ook de bekendste boom van Naaldwijk is niet veilig voor de kettingzaag: bouwer wil weg aanleggen

Bomen domineren raadsverga­de­ring over de begroting: ‘Er komen er honderden bij’

In een raadsvergadering over de begroting verwacht je vlammende betogen over keiharde euro's. Maar in Westland ging het dinsdagavond over bomen, afval, arbeidsmigranten, de islamitische school en nog veel meer. Maar vooral over bomen. En, oh ja, over de halve marathon van Monster, die de verhoudingen meteen weer op scherp zette.

