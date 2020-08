Ook de Haagse penoze zat graag op het strand van Scheveningen

Jij hebt wel vaker gezegd dat de meeste boeven in Den Haag wonen. Als ik lach en 'nee' zeg, roep je steevast dat er hier véél meer boeven wonen dan in andere gemeenten. Om je gelijk te halen, wijs je op de graffiti die we passeren.



,,Mag helemaal niet. De handhavers willen dat ook niet", voeg jij daaraan toe. Als ik jou een andere keer de streetart in de Binckhorst laat zien, blijk je dát weer wel mooi te vinden. ,,Maar dat is heel wat anders dan die rotzooi op de Utrechtsebaan.”