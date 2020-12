Ook de kerk lijdt onder corona: ‘Het is zo verdrietig dat je zo weinig mensen kunt zien’

Daar waar de straten in Den Haag al een tijdje versierd zijn met kerstbomen, kersverlichting en andere kerstversieringen, is het in de katholieke kerk H. Jacobus de Meerdere nog erg sober. In de historische kerk staat nu alleen maar een grote kerststal. Voor de rest is er niets gedaan aan kerstversiering. ,,We zijn nog in de adventssfeer’’, legt parochievicaris Ad van der Helm uit. In deze periode vóór Kerst zijn kerken heel sober met versieringen. ,,De versiering komt pas met Kerstmis. Dan komt het feest in volle glorie binnen’’, zegt hij met een glimlach.