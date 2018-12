Ook Den Haag gaat aan de deelfiets

Zo biedt het bedrijf Mobike straks maximaal 500 deelfietsen aan in de zone Beatrixkwartier - Centrum. GoAbout gaat hetzelfde doen in de zone Beatrixkwartier. Een derde aanbieder, Felyx, gaat zelfs aan de slag met deelscooters in het gebied Scheveningen - Internationale zone - Centrum.



,,We doen een proef om te zien hoeveel animo er in Den Haag is voor de deelfiets’’, zegt wethouder mobiliteit Robert van Asten. ,,Hoe vaak gebruiken mensen zo’n fiets? En zijn het vooral forenzen of mensen die in de stad blijven? Ook testen we hoe we de overlast van fietsen op straat kunnen voorkomen.’’

Geen vaste uitgiftepunten

De deelfietsen en de elektrische deelscooters staan straks niet bij vaste uitgiftepunten. Ze kunnen overal in het verspreidingsgebied van de drie aanbieders worden opgehaald en neergezet. Via een app kunnen klanten de beschikbare fietsen en -scooters in Den Haag vinden.



In Amsterdam liep dit systeem vorig jaar zomer nog uit op een chaos. De uitpuilende fietsrekken en overvolle stoepen waren eerst de bewoners en daarna ook het stadsbestuur een doorn in het oog. Er dreigde net als in Den Haag een totaalverbod op deelfietsen, maar uiteindelijk geven beide grote steden de deelfiets alsnog een kans met nieuwe aanbieders van fietsen.



Wethouder Van Asten is niet bang voor Amsterdamse taferelen in Den Haag. ,,Dat waren de beginjaren van de deelfiets, een periode waarin de cowboys het voor het zeggen hadden. Nu zijn er veel serieuzere aanbieders die geleerd hebben van de fouten van hun voorgangers’’, zo meent hij.

Volle trottoirs