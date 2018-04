Ook Den Haag gaat art nouveau eren

,,Aan buitengevels is er nog wel veel terug te vinden van deze bloeiperiode’’, zegt conservator moderne toegepaste kunst Jan de Bruijn van het Gemeentemuseum Den Haag. ,,Helaas zijn veel interieurs verdwenen, zoals vaak het geval is bij modes die voorbijgaan. Villa Zeemeeuw aan de Wagenaarweg in Scheveningen is een van de weinige voorbeelden waar alles van binnen in nagenoeg originele staat is gebleven, alleen willen de eigenaars geen bezoekers van buitenaf over de vloer hebben. En dan hebben we nog een schitterend pand aan het Smidswater 26 binnen de grenzen. Dat staat zelfs te koop!’’