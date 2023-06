Ook deze zomer gaat het vuurwerkfestival op Scheveningen niet door

indebuurt.nlDe 40ste editie van het Vuurwerkfestival op Scheveningen kan voor de vijfde keer niet doorgaan. In 2018 was de laatste show op Scheveningen. Door corona, drukte en slecht weer kon keer op keer die grote jubileumeditie niet gehouden worden. Het leek dit jaar eindelijk goed te komen maar twee maanden voor het festival begint, is het toch nog afgelast.