Ook drie vrouwen in race voor burgemeesterspost Voorschoten

De vorige burgemeester van Voorschoten, Jeroen Staatsen, vertrok in september 2016 naar Zevenaar. Als waarnemend burgemeester werd Pauline Bouvy aangesteld. De politiek in Voorschoten is bijzonder gecharmeerd van haar, want in april liet VVD'er Sjoerd van den Dool als voorzitter van de vertrouwenscommissie weten dat Bouvy 'van harte uitgenodigd' was om te solliciteren. Uit gesprekken die al met de provincie gevoerd zijn, zou ook al gebleken zijn dat wanneer ze solliciteert, de kans niet groot is dat alsnog iemand anders het wordt.