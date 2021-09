Ook Haagse bedrijventerreinen willen coffeeshops niet hebben: ‘Desnoods stappen we naar de rechter’

Dizzy Duck wil graag verhuizen, al een jaar of tien. Maar door alle strenge criteria lukt het de coffeeshop uit de Trompstraat maar niet om weg te komen. ,,Van oudsher zitten we in een woonwijk, op een verkeerde locatie dus’’, zegt Tara van der Pol. ,,In deze coronatijd stonden er lange rijen voor de zaak. Ik snap de frustratie van de buren. Die hebben daar best last van gehad.”