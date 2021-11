Ook Haagse horeca moet eraan geloven: vandaag al om 5 uur alles dicht

Al bijna 8 jaar bij Oranje, maar nog geen debuut gemaakt: mag Barbara Lorsheyd eindelijk spelen?

Al zo’n acht jaar maakt ze deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Maar haar debuut voor de Oranjeleeuwinnen heeft Barbara Lorsheyd nog steeds niet gemaakt. De hoop is gevestigd op de oefenwedstrijd tegen Japan. In haar stadion, in haar stad.

26 november