Ook Haagse Jantje steunt Oekraïne: ‘Hij hoopt met heel zijn hart op vrede voor iedereen’

Veerkrach­tig ADO is de student die niet aan huiswerk toekomt: ‘Eerst een boom op je huis, daarna brand’

Een overwinning heeft het niet opgeleverd, maar ADO Den Haag heeft in de lastige uitwedstrijd tegen FC Eindhoven wel laten zien dat het nog karakter kan tonen: 1-1. Giovanni Franken is te spreken over de veerkracht van ADO en omschrijft zijn team als de student die zijn huiswerk probeert te maken, maar dat niet kan. ,,Tijdens het leren valt er eerst een boom op je huis en daarna hoor je dat er brand is.”

14 maart