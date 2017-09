Ook Haagse Stadspartij tegen verkoop Eneco-aandelen

Het is nog niet zeker dat de Haagse politiek haar aandelen in energiebedrijf Eneco (ruim 16 procent) gaat verkopen. Ook de Haagse Stadspartij schaart zich inmiddels in het kamp van de tegenstanders. Vanmiddag praat de gemeenteraad over de deal die de stad honderden miljoenen kan opleveren.

De collegepartijen PvdA en Haagse Stadspartij zijn tegen de verkoop. Ook elders op links (SP, GroenLinks) wil men niet weten van deal die de stad toch heel veel geld oplevert.

Een uitzondering vormt D66 dat de energieaandelen wel van de hand wil doen. En op de rechterflank van de raad zien partijen als PVV en Groep de Mos ook brood in verkoop. ,,Als we goed kunnen cashen, dan moeten we dat doen,'' zei PVV-raadslid André Elissen al.

Principieel

Energiebedrijf Eneco is in bezit van 53 gemeenten die allemaal binnenkort een beslissing nemen over verkoop. Voorstanders vinden het principieel onjuist dat gemeenten een publiek belang houden in een commercieel bedrijf. Al lonken dus ook de miljoenen.

Tegenstanders zijn vooral bang dat het verlies van de gemeentelijke invloed de koers van Eneco gaat veranderen. Nu nog staat de onderneming bekend als een groen bedrijf.

Voor de HSP is dat de belangrijkste reden om toch tegen te stemmen. ,,We wilden wel over verkoop praten, maar dan onder strenge voorwaarden'', zegt Oudshoorn.

Hij had gehoopt dat de gemeenten hun energiebedrijf aan een 'duurzame' partner zouden helpen. ,,Maar de aandeelhouders gaan voor de financiën. Niet voor de duurzame energietransitie.''

Rechtszaak

Ook de Ondernemingsraad van Eneco is daar bang voor en dreigt de gemeenten daarom zelfs met een rechtszaak, zo verklaart voorzitter Willem Hofman vandaag in het AD.

Het Haagse stadsbestuur neemt formeel geen standpunt in, maar komt in een eerdere brief aan de politiek wel tot de conclusie dat er voor de gemeente amper noodzaak is om aandeelhouder te blijven: 'Vooral omdat wetgeving de veiligheid, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van elektriciteit en gas grotendeels waarborgt'.