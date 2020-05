Ook in coronatijd drinkt Mark Rutte gewoon een bakkie op straat met zijn goede vriend René Bom

EVEN VRAGEN AANMark Rutte en René Bom zijn vrienden voor het leven. Coronatijd of niet, gistermiddag ging de premier gewoon weer een bakkie koffie drinken met de Haagse nachtburgemeester in ruste. ,,Om ons heen regende het complimentjes voor Mark”, aldus Bom.

Wat hebben jullie toch met elkaar?

,,Mark Rutte beschouw ik als een goede vriend die altijd wel een uurtje tijd vrijmaakt voor een praatje. We zien elkaar pakweg één keer in de maand en vaak drinken we dan wat op de Grote Markt.”

Dat hebben jullie gisteren ook weer gedaan?

,,Ja, ik stelde nog voor om bij de haringkar aan het Buitenhof af te spreken, dat scheelt hem reistijd. Maar hij vond het een beter idee om elkaar naast het beeld van Haagse Harry te treffen voor een bakkie.”

Waar hebben jullie het dan zoal over?

,,Niet over politiek hoor, gewoon over koetjes en kalfjes en over hoe het met ons gaat. Gisteren hebben we het onder meer over corona gehad, over het lekkere weer van de afgelopen tijd en over onze gezamenlijke passie Indisch eten.”

Normaal vallen jullie weg tussen alle terraszitters, nu vielen jullie vast behoorlijk op.

,,Klopt, normaal kunnen we ook redelijk ongestoord kletsen, maar nu werd Mark in dat uurtje zeker een keer of dertig aangesproken door voorbijgangers. Hele warme reacties waren het, van een gebrekkig Nederlands sprekende Turkse man tot een verdwaalde Belg. Veel mensen condoleerden hem met het verlies van zijn moeder en hij werd overladen met complimenten over zijn leiderschap.”

Wat vind jij van zijn leiderschap?

,,Wat je politieke kleur ook is, Mark is een wereldvent. Als land kun je je geen betere minister-president voorstellen dan hij.”

Maar hoe gaat het met René Bom?