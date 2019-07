Ook in Den Haag duikt eikenprocessierups op

De eikenprocessierups is de afgelopen dagen opgedoken in het Zuiderpark, in Clingendael en in Ypenburg. ‘In het Zuiderpark tijdens Parkpop afgelopen zaterdag ook serieuze huidirritaties opgelopen hierdoor’, reageert Hagenaar Ed Magné via Twitter op het nieuws. Het totaal aantal meldingen dat er al is binnengekomen over de irriterende rups heeft de gemeente niet paraat.

Den Haag gooit alles in de strijd om de overlast van de jeukrups tot een minimum te beperken. ,,Wij roepen iedereen op te melden wanneer en waar je de eikenprocessierups bent tegengekomen”, laat gemeentewoordvoerder Frank Verhoef weten. ,,Dan sporen wij ze op: we zuigen ze op en verbranden ze daarna.”

Andere delen van het land worden al enkele weken geteisterd door de rups. Vooral in Brabant, Gelderland en Limburg zorgt het kriebelbeest voor veel overlast. Waarom de rups nu pas in Den Haag opduikt, is voor de gemeente niet duidelijk. ,,Het is een jaarlijks terugkerend natuurfenomeen. Hoe dat zich verspreidt, is voor ons een vraag”, aldus de gemeente.

Ook in Rijswijk, bij de Schouwburg, en in Wassenaar, is de kriebelrups opgedoken en doen ambtenaren er alles aan om de overlast te beperken.

Jeuk

Als mensen of dieren in aanraking komen met de eikenprocessierups volgt er meestal binnen 8 uur een rode pijnlijke uitslag en jeuk en mensen kunnen last van de luchtwegen krijgen. De klachten kunnen twee weken aanhouden.

De jeuk ontstaat door de brandhaartjes van de rups. Die zweven in de omgeving van de nesten en haken zich makkelijk vast.