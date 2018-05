Ook in meest chique winkelstraten van Den Haag winnen 'barrels' terrein

Column De vraag is of Richard de eerste deuken in zijn imago overleeft

10:13 Logisch, met het mooie weer dat er aankomt wil je naar buiten. Dus is een klap gegeven op de coalitie-onderhandelingen en wordt een nieuw Haags college gesmeed. Het enige onderwerp dat nog op de agenda staat, is de daklozenopvang maar ach, met dit warme weer heeft dat niet zo'n haast. Wat heet: het wordt zó warm de komende dagen dat de Kessler Stichting overweegt om de soepbus te veranderen in een ijscokar.