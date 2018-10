Ook in musical weer vrienden voor het leven

Het is niet overdreven om te stellen dat hij is grootgebracht met All Stars. ,,Ik heb die film ik weet niet hoe vaak gezien. Kende 'm op een gegeven moment helemaal uit mijn hoofd. Dus toen ik hoorde dat er een musical zat aan te komen dacht ik: ho eens even, daar moet ik bij zijn.‘’



In eerste instantie deed Bart van den Donker (28) auditie voor de rol van Mark, die in de alweer 21 jaar oude film gespeeld werd door Peter Paul Muller. Het werd uiteindelijk Peter, destijds neergezet door Kasper van Kooten. Voor wie het niet meer paraat heeft: dat was degene in de vriendenploeg die er als jochie 'pas' was bijgekomen op zijn achtste, een jaar later dan de anderen. Het zet hem op een schier onoverbrugbare achterstand.



Van den Donker: ,,Dat is precies wat ik in die rol in mijn achterhoofd heb: ik wil er zo graag bijhoren. En uit angst dat ik nooit helemaal ben aangehaakt, ben ik zelf degene die soms afhaakt. Ook letterlijk, ik ben om de haverklap geblesseerd. Het is komisch en tragisch tegelijk, zonder dat ik op de lach hoef te spelen.‘’



Het verhaal over voetbalvriendjes die altijd met elkaar bleven optrekken, ook al zijn ze inmiddels in stramme veteranen veranderd, kwam oorspronkelijk uit de koker van scenarioschrijver Mischa Alexander en werd later met hulp van regisseur Jean van de Velde tot een puik filmscript bewerkt. Waarbij je niks met voetballen hoefde te hebben om je te kunnen verplaatsen in een drama over winnen en verliezen. Op het voetbalveld, maar vooral daarbuiten.