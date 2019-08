Ook jazz op het Haagse Plein

Vrijdag, zaterdag en zondag houden ze op het horecaplein Jazz op het Plein, een gratis festival met live optredens van verschillende jazzbands. Jazz op het Plein is een aanvulling op het programma van Jazz in de Gracht, het jaarlijks terugkerende evenement dat komend weekend weer plaats heeft op en rond de grachten in Den Haag, waaronder de Bierkade en de Hooikade.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!