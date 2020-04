Ook Jezus moet lijdzaam thuiszitten in de Goede Week

Bariton Hans Voschezang is maar een stukje gaan fietsen op de dag dat hij met zijn ensemble in de Nicolaikerk in Utrecht zou staan. Christusvertolker Niklaus Kost van het Bachkoor Holland sleet Witte Donderdag en Goede Vrijdag op zijn dakterras in Zürich. Rockzanger Tim Akkerman was klaar om Jezus te spelen in het tv-spektakel The Passion, maar hem restte net als alle andere Nederlanders een meezingversie in de huiskamer. Drie beoogde Jezussen over hun verplichte quarantaine.