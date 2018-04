Ook jongeren hebben lintje opgespeld gekregen

Het gebeurde vanmiddag in Theater Diligentia. De jongste was de 12-jarige Danielle van den Hil. ,,Ik ben echt onder de indruk van het vele vrijwilligerswerk dat mensen in Den Haag doen'', zei Krikke, die onder de indruk was. ,,Dat kinderen en jongeren op hun jonge leeftijd ook al helpen bij sportclubs, bij de stadsboerderij, bij een buurtpreventieteam, bij het zoeken naar werk voor leeftijdsgenootjes of bij wat dan ook maar, vind ik echt heel bijzonder. Terecht dat we daar als stad het Haags jeugdlintje voor uitreiken!"