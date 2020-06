Ook kermisbranche ligt in spagaat: Het is geen baan, het is een manier van leven

Van wieg tot graf Terwijl zijn broer na een hartopera­tie weer snel de oude was, volgde bij Kees complica­tie op complica­tie

8 juni Den Haag was gek op aardbeien en bananen. Dus was het aanpoten voor een groothandelaar in fruit. Én opletten, want er zat soms een verrassing tussen de trossen. Dit keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Kees Kosterman (29 juni 1936 - 15 mei 2020).