Ook kinderen kunnen genieten van Rembrandt in het Mauritshuis

Hallo Rembrandt! is een doe-tentoonstelling voor volwassenen met kinderen van 3 tot 11 jaar. Er wordt rekening gehouden met verschillende leeftijdscategorieën.



Zo kunnen kleuters zich verkleden als Rembrandt en zich uitdossen met een grote witte kraag, schilderspalet of met dezelfde herkenbare baret als de kunstenaar. Er zijn puzzels en spelletjes en ook mascotte Maurits Muis is aanwezig met een prentenboek over Rembrandt en zijn eigen muizenschilderatelier.



Voor kinderen van 7 tot 11 jaar staan thema's als kijken, vergelijken en het maken van schilderijen centraal. Ze leren over de schildertechniek van Rembrandt door te voelen aan 3D-prints van schilderijen en kunnen in een speciaal fotohokje op zoek naar het unieke licht in Rembrandts schilderijen. Een tijdlijn geeft bezoekers tot slot inzicht in het roerige leven van Rembrandt.