Ook mannen kunnen roddelen: zou hij ook zo over mij praten als ik er niet ben?

Hoe de sfeer verdween uit de bloemkool­wijk: ‘Nieuwe buren komen niet eens even kennisma­ken’

Je kunt er je auto kwijt, je hond laten ravotten, je kinderen laten spelen in het groen. Maar de bloemkoolwijken van de jaren zeventig, tachtig tonen barsten. Zo ook de Haagse Houtwijk. ,,Vroeger kon ik tegen de buurman zeggen: zou je die zooi in je tuin eens opruimen? Maar daar waag ik me niet meer aan.”

5 februari