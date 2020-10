Ook mensen zonder auto moeten zich kunnen laten testen, Den Haag zoekt extra locatie

Het is al langer een grote zorg: in wijken waar het aantal besmettingen het hoogst is, laten mensen zich minder vaak testen. De gemeente is hard op zoek naar een extra locatie voor een teststraat in die wijken.

Teststraten om je te laten onderzoek of je besmet met het coronavirus moeten veel toegankelijker worden voor iedereen. Ook mensen zonder auto. Daarom moeten er meer locaties komen waar je fietsend of lopend op redelijke afstand van je huis kan komen.

Die zorg speelt al langer. Onder anderen bij Kees Berenbak en Tom Nathans Kees Berebak van de Buurt Bestuurt in Laak. Zij zien, net als politici in de Haagse gemeenteraad, dat juist in die wijken mensen het minst worden getest, maar het aantal besmettingen het hoogst is. Op het Centrum na.

Te ver

Kan niet anders dan dat het komt omdat de huidige teststraten in de Korte Lombardstraat en bij het HMC aan het Westeinde of helemaal in Nootdorp bij Van der Valk of het HMC, locatie Antoniushove in Leidschendam, te ver is. Want met openbaar vervoer of een taxi, als je dat al zou kunnen betalen, mag je niet naar een teststraat omdat er al een vermoeden is dat je besmet bent met het coronavirus en dus besmettelijk voor anderen.

De gemeente is nu ‘hard’ op zoek naar zo’n locatie in Laak of Escamp, na een motie van CU/SGP, CDA en HSP. GGD Haaglanden zegt zo’n teststraat in 14 dagen bedrijfsklaar te kunnen hebben, nadat de geschikte plek door de gemeente is gevonden.

