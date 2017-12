Ook middelbare scholieren vanaf 2018 welkom op British School

Ouderen storten zich vanaf de Ice Roetsjbaan naar beneden

11:04 Terwijl de vrouw met een bloedgang de ijsglijbaan bij de Pier afroetsjt, lachen de mannen die haar in de rubberband hebben geholpen zich een kriek. De vrouw was een van het handjevol senioren die het gisteren aandurfde om van de ijsbaan te glibberen. Ze was daar op uitnodiging van de stichting Scheveningse Luikjes. Scheveningse Luikjes wil senioren in stadsdeel Scheveningen tijd en aandacht geven.