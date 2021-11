Ook noodbevel voor Rijswijkseplein na aanhouding demonstrant met vuurwerk

In ooit verwaar­loosd pand met stadsboer­de­rij leeft het weer, met lelijke groentes in pasta als nieuwkomer

Wat ooit het gebouw was waar verticale stadslandbouw ontwikkeld moest worden, is nu een plek met steeds meer sociale en circulaire bedrijven. The New Farm aan de Haagse Televisiestraat krijgt een tweede leven. Een van de nieuwkomers opende er vorige week officieel. Wholy Greens maakt op de vierde etage vegan pasta, die voor de helft uit te lelijke groentes bestaat.

25 november