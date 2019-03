Ook openbare reinigingsvoertuigen moeten emissievrij worden

Deze belofte doet de gemeente in het convenant 'Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche'. Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) zal dit convenant binnenkort ondertekenen. Binnen een jaar na ondertekening komt de wethouder met een plan van aanpak. Van Tongeren: ,,Vuilniswagens en de voertuigen van het veegbedrijf zijn bijna dagelijks op straat. Als die schoon zijn, maakt dat de lucht die we inademen ook direct schoner. Ze zijn bovendien stiller en beter voor ons klimaat.”



Het convenant over deze voertuigen werd aangekondigd in het ontwerp van het klimaatakkoord van december vorig jaar.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!