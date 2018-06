Ook Polen kennen nu de weg naar Kaderock

Die band is volgens programmeur Daan van der Bruggen een grote naam in het vaderland. ,,We hebben ze speciaal voor Kaderock uit Polen overgehaald'', zei hij. ,,Kaderock is een festival voor de buurt, en in de straten rond Musicon wonen tegenwoordig veel Polen. We hopen dat ze na dit festival een biertje komen drinken en andere bandjes bekijken in Musicon.''

De muzikantenschool aan de Soestdijksekade - waar ook geregeld liveconcerten worden gegeven - is al 23 jaar de organisator van het sympathieke gratis rockfestival. Op Kaderock speelt een mix van lokale bands, aanstormend talent en gevestigde muzikanten. Behalve de gelegenheidsformatie van The Clarks, Cesar Zuiderwijk en blueszangeres A.J. Plug zat de meeste muzikale ervaring in Timbûktoe, een band die 'in historische nevelen' is gehuld. Onder leiding van ex-Livin' Blues frontman Nicko Christiaansen speelden enkele rasmuzikanten die bij tal van bands en bekende Nederlandse popartiesten hun sporen hebben verdiend de sterren van de hemel. Hoewel het optreden als eenmalig stond genoteerd, smaakten de scheurende gitaren, de gedreven ritmes en de heldere zanglijnen naar meer.

In de vroege middag speelde Avi On Fire (foto), hoogtepunt op de avond was de Nirvana-tribute van Green Lizard.